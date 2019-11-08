Московские власти потратят 1,2 млрд рублей на слежку за гражданами

Так, власти Москвы в рамках тендера указали, что им необходимо 105 компьютеров, в каждом из которых будет установлено 16 видеокарт от NVIDIA модели Tesla T4, 258 серверов и 1,3 тыс жестких дисков для хранения данных общим объемом 9 петабайт. По словам анонимного источника, знающего подробности о планах московских властей, мэрия занимается созданием полноценного единого видеопространтсва. К нему перманентно будут подключены абсолютно все камеры с домофонов, светофоров, из подъездов жилых домов и общественного транспорта. По словам данного источника, систему планируют использовать для распознавания лиц в реальном времени, а полученные данные будут работать совместно с базами МВД.

Напомним, что в октябре 2019 года жительница Москвы Алена Попова подала в суд иск, требуя запретить распознавание лиц на улицах. Буквально недавно стало известно, что Савеловский суд отказал ей в удовлетворении исковых требований.