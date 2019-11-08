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Московские власти потратят 1,2 млрд рублей на слежку за гражданами

Причем это лишь первая закупка из нескольких
Благодаря российской газете “Коммерсантъ” стало известно, что правительство Москвы намерено приобрести технику для городской системы видеоаналитики. В связи с этим власти разместили тендер на 1,2 млрд рублей на поставку соответствующего оборудования.

Так, власти Москвы в рамках тендера указали, что им необходимо 105 компьютеров, в каждом из которых будет установлено 16 видеокарт от NVIDIA модели Tesla T4, 258 серверов и 1,3 тыс жестких дисков для хранения данных общим объемом 9 петабайт. По словам анонимного источника, знающего подробности о планах московских властей, мэрия занимается созданием полноценного единого видеопространтсва. К нему перманентно будут подключены абсолютно все камеры с домофонов, светофоров, из подъездов жилых домов и общественного транспорта. По словам данного источника, систему планируют использовать для распознавания лиц в реальном времени, а полученные данные будут работать совместно с базами МВД.

Напомним, что в октябре 2019 года жительница Москвы Алена Попова подала в суд иск, требуя запретить распознавание лиц на улицах. Буквально недавно стало известно, что Савеловский суд отказал ей в удовлетворении исковых требований.