Московские власти предупредили о вреде группы «Френдзона» для детей

Департамент труда Москвы разослал в местные муниципалитеты письмо и органы соцзащиты, в котором предупреждается об опасности для детей творчества поп-группы «Френдзона». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что ведомство получило информацию о «нецелесообразности творчества» группы от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Как утверждаемся в письме, тексты и клипы «Френдзоны» причиняют вред развитию детей, побуждая к действиям, угрожающим их жизни и здоровью, носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

В ближайшее время «компетентные органы» запретят концерты «Френдзона» в Москве, а песни и клипы, «содержащие вышеупомянутую информацию», будут изъяты из общего доступа.