Московские власти разрешили лечить легкую форму коронавируса на дому

Таким образом, те граждане, которые не имеют каких-либо серьезных симптомов, могут просто провести самоизоляции и пройти курс лечения на дому. В случае же обострения симптомов COVID-19, специалисты настоятельно рекомендуют вызвать врача для своевременного обследования.

При этом, что интересно, московские власти все же поручили в обязательном порядке госпитализировать с коронавирусом лиц старше 65 лет, беременных женщин, пациентов с хронической сердечной недостаточностью и т.д. Напомним, что за последние сутки коронавирусом в России заразилось 163 человека.