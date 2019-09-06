Московские власти внедрят систему распознавания лиц на массовых мероприятиях

Планируется, что система будет работать на различных крупных мероприятиях, в число которых вошли и протестные акции. По словам московского ведомства, в дальнейшем систему также оснастят технологией распознавания лиц. А для того, чтобы данная инициатива была законной, власти поручили своему партнеру в лице “Ситроникса” изучить, обязательно ли согласие людей на использование, обработку и хранение их изображений при видеонаблюдении, а также обязано ли ведомство удалять материалы по первому требованию граждан.

Напомним, что столичная городская сеть видеонаблюдения на данный момент включает в себя 167 тыс камер. Они расположены в совершенно разных местах: в подъездах, школах, детских садах, стадионах и так далее.