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Московские власти внедрят систему распознавания лиц на массовых мероприятиях

На данный момент изучается вопрос законности инициативы
Российское издание “Ведомости” сообщило, что департамент информационных технологий Москвы совершил заказ технического оборудования для дальнейшего видеонаблюдения за массовыми мероприятиями. По имеющимся данным, сумма сделки с IT-интегратором “Ситроникс” составила порядка 260 млн рублей.

Планируется, что система будет работать на различных крупных мероприятиях, в число которых вошли и протестные акции. По словам московского ведомства, в дальнейшем систему также оснастят технологией распознавания лиц. А для того, чтобы данная инициатива была законной, власти поручили своему партнеру в лице “Ситроникса” изучить, обязательно ли согласие людей на использование, обработку и хранение их изображений при видеонаблюдении, а также обязано ли ведомство удалять материалы по первому требованию граждан.

Напомним, что столичная городская сеть видеонаблюдения на данный момент включает в себя 167 тыс камер. Они расположены в совершенно разных местах: в подъездах, школах, детских садах, стадионах и так далее.

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