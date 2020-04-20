Московские власти закупят 10 тыс смартфонов для проверки цифровых пропусков полицейскими

Так, источники издания утверждают, что решение данного вопроса взял на себя департамент информационных технологий столичного правительства. В рамках первого этапа закупок планируется приобрести до 5 тыс смартфонов с 2 Гб оперативной и до 16 Гб постоянной памяти. Вполне вероятно, что речь идет о недорогих моделях, произведенных компаниями Hоnor и Samsung. Также, судя по словам источников, запрос на поставку смартфонов получила компания “Марвел-Дистрибуция”, которая уже предоставила на выбор несколько устройств ценой от 4 до 12 тыс рублей.

Напомним, что система электронных пропусков в Москве начала свою работу еще 15 апреля, при этом оформлять подобные пропуска обязаны все граждане, которые пользуются общественным транспортом либо используют для передвижения по городу собственный или служебный транспорт. На данный момент пропуск не нужен тем, кто выходит на улицу для похода в магазин или аптеку в непосредственной близости от дома или для выгула собак.