Московские водители онлайн-такси попали в номер Forbes с богатейшими предпринимателями России

В майском номере журнала Forbes опубликован рейтинг богатейших предпринимателей России. Забавно здесь то, что компания «Ситимобил» выкупила одну из полос номера с рекламой заработков водителей своего сервиса онлайн-такси.

Для номера с богатейшими предпринимателями были отобраны самые удачливые водители Ситимобиля с заработком свыше 200 тысяч рублей за месяц. Учитывался доход за март 2019 года. По словам глава пресс-службы «Ситимобила» Георгий Лобушкин, заплаты указали уже после вычета всех комиссий, которые составляют от 16%.

Георгий Лобушкин пояснил: «Мы активно привлекаем водителей к нам на платформу и решили прорекламировать эту работу таким образом. Для рекламы мы позвали топ-5 водителей по доходам за март. Это их реальные фотографии, имена и заработок, после выплат всех комиссий. Мы специально не отбирали по классам, но так получилось, что все эти водители ездят в тарифе «Эконом» в Москве».