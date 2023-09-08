Московские врачи начнут использовать ИИ для постановки диагнозов уже с конца сентября

Московские врачи начнут использовать ИИ для постановки диагнозов уже с конца сентябряИИ поможет терапевтам в работе
Московские врачи уже в конце сентября начнут использовать ИИ для помощи в постановке диагноза
Во всех московских поликлиниках до конца сентября будет внедрён диагностический ассистент «Аида», который поможет врачам составить заключительный диагноз, используя информацию из электронных медкарт пациентов за два года. Это решение разрабатывается совместно с «Сбером» и было успешно опробовано в 24 поликлиниках. Ассистент обучен на данных о 30 млн визитах пациентов и может помочь в 40% случаев при постановке диагнозов.
Основная цель проекта — облегчить работу врачей, предоставляя им дополнительную аналитику и напоминания о возможных диагнозах. Этот шаг в цифровизации здравоохранения поддерживается мэрией Москвы и экспертами, но они также подчёркивают, что окончательное решение всегда принимает врач.
Важно, чтобы медицинские информационные системы были согласованы и обеспечивали безопасность персональных данных. Этот проект даёт большой потенциал для развития медицинской отрасли и может облегчить рутинную работу врачей, но не заменяет их.