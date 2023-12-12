Московский арбитражный суд признал сеть «Связной» банкротом

18:25, 12 декабря 2023
1 мин.
Московский арбитражный суд признал сеть «Связной» банкротомПеред этим компания получила 79 исков
Московский арбитражный суд признал компанию «Сеть Связной» банкротом.
В 2022 году к «Связному» было подано 79 исков на 14,26 млрд рублей от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний. И в феврале 2023 года «Связной» заявил о намерениях подать на банкротство.
В июне 2023 года арбитражный суд ввёл в отношении сети процедуру наблюдения, длительность которой определили до 5 декабря.
Новости партнеров
Новости партнеров