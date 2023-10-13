Московский суд арестовал имущество и активы российской «дочки» компании Adidas

После ухода из России в марте 2022 года Adidas продолжал сдавать в субаренду часть складских и офисных помещений. А в торговой зоне «Острова Мечты» также находился магазин компании.

Истец требует взыскать с Adidas 419,9 млн рублей основного долга за аренду помещений, при этом Арбитражный суд Москвы принял «обеспечительные меры» и наложил арест на 3,5 млрд рублей в деньгах, а также на всё имущество компании «в пределах суммы иска».

Также «Парк развлечений» требует взыскать с российского подразделения Adidas 1,7 млрд рублей неустойки, 1,4 млрд рублей убытков и все неустойки, которые начислены на сумму основного долга и убытки за каждый день просрочки, начиная с даты вступления в силу решения суда. Согласно заявлению суда, первое заседание по исковому заявлению назначено на 13 ноября 2023 года.