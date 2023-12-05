Московский суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписаний Роскомнадзора

19:37, 05 декабря 2023
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Московский суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписаний РоскомнадзораНа 4 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.
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Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции.
«Признать компанию Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (РКН), и назначить штраф в размере 4 млн руб.», — сказано в сообщении.
Источник:Московские суды общей юрисдикции
Автор:Андрей КадуковТеги:
#суд,
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