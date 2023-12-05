Московский суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписаний Роскомнадзора

Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции.

«Признать компанию Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (РКН), и назначить штраф в размере 4 млн руб.», — сказано в сообщении.