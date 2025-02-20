Московский суд снова оштрафовал Telegram: на этот раз за неисполнение обязанностей

Telegram признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ. Штраф назначен в силу неисполнения мессенджером обязанностей организатора распространения информации в Сети.

До этого, 6 февраля, Таганский суд Москвы суммарно оштрафовал Telegram на 240 тысяч рублей за размещение в открытом доступе персональных данных пользователей из России. В сумму штрафа вошли три взыскания по 80 тысяч рублей.