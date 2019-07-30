Московский священник освятил криптовалюту

В сеть попало видео о курьёзном случае. Священник Всеволод благословил и освятил криптовалюту в одном из московских офисов.

Освящалась криптовалюта под названием Prizm, которая была создана Алексеем Муратовым и Юрием Майоровым, бывшими участниками печально известного MMM. По мнению специалистов в криптовалютной среде проект является спорным и, скорее всего, мошенническим.

Произошедшее можно считать первым в мире и истории криптовалют религиозным освящением. Во время процедуры Отец Всеволод окропил на столе листки с символом и названием крпитовалюты, затем сотрудники фирмы со смартфонами с криптокошельками в руках обошли стол и по очереди получили благословение от священника.

Сведущие в православных обрядах пользователи интернета заметили, что на видео освящение проходит неправильно и предположили, что священник на самом деле не настоящий.