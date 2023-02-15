Московских чиновников предложили пересадить с иномарок на «Москвичи»

По словам Митрохина, замена иностранного автопарка на отечественные модели имеет все шансы получить поддержку чиновников, депутатов и прочих госслужащих. При этом сам депутат добавил, что возрождённый бренд «Москвич» нуждается в государственной поддержке.

Эксперты отмечают, что идея заменить автопарк мэра на «Москвичи» имеет больше шансов на реализацию, чем аналогичный проект с «Волгой» в конце 90-х годов прошлого века. При этом сам вопрос и пересадке чиновников на данные модели будет решаться уже сегодня, 15 февраля. Так что в ближайшее время можно ожидать окончательного решения.