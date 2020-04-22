Московскую систему цифровых пропусков внедрят в 21 областях России

Так, на сайте ведомства говорится о том, что в рамках первой очереди данного внедрения, планируется подключить сразу семь регионов Центрального федерального округа - Белгородскую, Владимирскую, Тульскую, Тамбовскую, Костромскую, Ярославскую и Орловскую. В дальнейшем список регионов будет расширен за счет внедрения системы в 14 регионах Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением, согласно которому следует распространить пропускную систему, введенную в столице, на всю страну. При этом стоит отметить, что сама столица перешла на режим специальных цифровых пропусков с 15 апреля, а с 22 апреля контроль станет автоматизированным через камеры видеонаблюдения.