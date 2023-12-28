Московскую «Тройку» разрешат использовать со смартфона всем пассажирам уже в 2024 г

В июне 2024 года в Москве станет возможным использовать виртуальную карту «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте. Максим Ликсутов, заммэра по транспорту, сообщил, что приложение «Метро Москвы» планирует внедрить эту опцию, предоставив возможность выпуска виртуальной «Тройки» и её пополнения через QR-код без установки дополнительного программного обеспечения. Тестирование карты уже проходит в закрытом режиме на различных видах транспорта, включая метро и МЦК.

Заммэра также сообщил о планах развития Системы быстрых платежей (СБП) в городском транспорте. Планируется запустить отечественный платёжный сервис на речном и наземном транспорте, а также подключить СБП к биометрии к лету. Это обеспечит возможность использования СБП на всех станциях и автоматах по продаже билетов метро. Кроме того, планируется увеличить количество турникетов для оплаты по биометрии и связать биометрию с виртуальной «Тройкой». С марта 2024 года пополнение баланса виртуальной «Тройки» будет активироваться на всех турникетах метро, что сэкономит время пассажиров и избавит от необходимости поиска специальных терминалов.