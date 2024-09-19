Москва и Петербург стали лидерами по покупке геймерских ПК

Ретейлер «Ситилинк» провёл исследование, чтобы сравнить количество и стоимость сборок ПК в России за первый и второй кварталы 2024 года. В результате выяснилось, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции: на столицу пришлось 18% всех заказов в первом квартале, а на Питер — 14%. Во втором квартале эти цифры изменились до 16% и 20% соответственно.

Интересно, что в некоторых городах, таких как Геленджик, Анапа и Орск, средняя стоимость собранного компьютера заметно выше. Например, в Геленджике цена составила 111 056 рублей, в Анапе — 102 124 рубля, а в Орске — 96 326 рублей. Пятигорск порадовал приростом заказов на сборку: здесь продажи выросли в четыре раза по сравнению с первым кварталом, а Шахты и Муром показали приросты в 3,5 и 2,5 раза соответственно.

«Ситилинк» предлагает услуги по сборке ПК разных категорий, включая сложные проекты с водяным охлаждением и подсветкой. В России общее количество сложных сборок во втором квартале увеличилось на 4%. Особенно выделяется Пятигорск, где сложную сборку заказывали в восемь раз чаще, чем в первом квартале. Среди процессоров россияне предпочитают Intel в 3,1 раза чаще, чем AMD, с популярностью моделей Core i3, Core i5 и Core i7. В то время как AMD выиграла лишь в Белгороде, Туле и Чебоксарах, в Омске наибольшее количество сборок пришлось на процессор Intel Pentium Gold. В сегменте видеокарт в первом квартале наблюдалось увеличение на 5%, а топ-5 видеокарт составляют модели от NVIDIA, такие как GeForce RTX 3050 и 3060.