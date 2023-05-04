Москва и Санкт-Петербурге запретили запуск дронов. В каких ещё регионах России действует запрет

Теперь их запуск разрешен только государственным организациям. Аналогичные запреты были введены властями Санкт-Петербурга и Московской области.

На данный момент запрет на использование летающих беспилотников действует примерно в сорока регионах России. Среди них — Смоленская, Калужская, Новгородская, Тверская, Орловская области, Крым, Севастополь, ДНР, Мурманская, Ярославская области, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тульская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Республика Адыгея и другие.

Ограничения на использование дронов в разных регионах были введены местными властями в целях безопасности. Запуск беспилотных летательных аппаратов может создавать опасность для жизни и здоровья граждан, а также мешать работе авиации и другим государственным службам.