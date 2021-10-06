Москва первой в Европе запустит беспилотные такси и трамваи

Как пишет источник со ссылкой на интервью заместителя мэра Москвы, главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, сейчас в Москве 150 экспериментальных беспилотных такси. В коммерческих целях их могут начать использовать уже в этом году. И если это произойдёт, Москва станет первой столицей в Европе и второй в мире, после Пекина, где полноценно запустят беспилотные такси. При этом, по словам Ликсутова, чтобы беспилотный транспорт стал повседневным средством передвижения, необходимо ещё более 10 лет.

Также чиновник упомянул другие виды транспорта. По его словам, в Москве также начинается тестирование беспилотных трамваев. Как отмечается, в Краснопресненском депо уже выделен вагон под установку оборудования для беспилотной езды. Это будут последовательные «прогоны» трамвая сначала по депо, затем по городу, но без пассажиров. Когда такие трамваи запустят в полноценную эксплуатацию, по словам Ликсутова, не известно.