Москва поднялась в мировом рейтинге компьютеризации и удобства жизни

Известно, что все города были оценены по 162 показателям, объединившись в три категории, среди которых: инфраструктура для человеческого капитала, культурное достояние, а также рыночный потенциал. Кроме того, специалисты брали в счет политику правительства в сфере технологий, а также уровень развития сетей нового поколения и системы платежей.

Примечательно, что Москва является не единственным городом России, вошедшим в данный рейтинг. Так, 109 строчка данного топа досталась Санкт-Петербургу, тогда как Казань оказалась на 393 месте. В общей сложности в данном рейтинге указано порядка 21 города России.