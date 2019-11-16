Наука и технологии
Сегодня 13:40
Москва поднялась в мировом рейтинге компьютеризации и удобства жизни
Она заняла 38 место в топе
Опубликован рейтинг инновационных городов мира Innovation Cities Global Index, в первую сотню которых попала Москва. Так, столица России заняла 38 строчку, поднявшись на 10 позиций по сравнению прошлогодними показателями.
Известно, что все города были оценены по 162 показателям, объединившись в три категории, среди которых: инфраструктура для человеческого капитала, культурное достояние, а также рыночный потенциал. Кроме того, специалисты брали в счет политику правительства в сфере технологий, а также уровень развития сетей нового поколения и системы платежей.
Примечательно, что Москва является не единственным городом России, вошедшим в данный рейтинг. Так, 109 строчка данного топа досталась Санкт-Петербургу, тогда как Казань оказалась на 393 месте. В общей сложности в данном рейтинге указано порядка 21 города России.