Москва потратит более 4 млрд рублей на оснащение камерами с искусственным интеллектом

Наука и технологии
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Москва потратит более 4 млрд рублей на оснащение камерами с искусственным интеллектомЗапуск ожидается уже в 2022 году
В Москве появится новая интеллектуальная система видеонаблюдения. Она будет с помощью нейросетей выявлять ДТП, пробки, мусор, животных на дорогах, остановившиеся на МКАД автомобили. На осуществление данной системы власти Москвы выделили 4,2 млрд рублей.
В течение пяти лет власти арендуют у компании-разработчика 1,3 тыс. видеокамер. Новую систему запустят в столице уже в 2022 году.
На МКАД появится около 770 камер, остальные разделят между другими городскими магистралями. Каждая такая ячейка будет располагать тремя камерами, ИК-подсветкой дальностью до 250 м и 40-кратным оптическим зумом.
Зафиксированные нарушения будут передаваться в полицию и коммунальные службы, однако камеры не будут использоваться для вынесения штрафов автоматически – уточнила администрация столицы.
Источник: Коммерсантъ