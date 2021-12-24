Москва потратит более 4 млрд рублей на оснащение камерами с искусственным интеллектом

В течение пяти лет власти арендуют у компании-разработчика 1,3 тыс. видеокамер. Новую систему запустят в столице уже в 2022 году.



На МКАД появится около 770 камер, остальные разделят между другими городскими магистралями. Каждая такая ячейка будет располагать тремя камерами, ИК-подсветкой дальностью до 250 м и 40-кратным оптическим зумом.



Зафиксированные нарушения будут передаваться в полицию и коммунальные службы, однако камеры не будут использоваться для вынесения штрафов автоматически – уточнила администрация столицы.