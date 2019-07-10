Москва превзошла города Европы и США по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi

Согласно последним данным, российская столица за 2018 год почти вдвое увеличила количество общедоступных точек Wi-Fi, в результате максимально близко приблизилась к Сеулу, занимающему второе место в рейтинге. Так, согласно все тому же исследованию, внутри Садового кольца расположилось более 3 тыс бесплатных Wi-Fi точек, в библиотеках около 2 тыс точек, а в общежитиях все 8 тыс общедоступных точек Wi-Fi. Скорость интернета никогда не падает ниже 1 Мбит/сек, а порой достигает и больших значений, что позволяет вполне комфортно обмениваться фото- и видеосообщениями, а также смотреть видео в хорошем качестве.