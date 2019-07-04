Москвич отсудил у Apple 340 тысяч рублей

Москвич сумел отсудить у российского представительства компании Apple солидную сумму в качестве компенсации за сломанный MacBook Pro.

Как сообщается на сайте Кунцевского районного суда Москвы, Самосадный К.А. подал иск против ООО "Эппл Рус" 25 января 2019 года. Суд рассмотрел иск 16 апреля, в силу решение суда вступило 25 мая, а 1 июля истец получил исполнительный лист.

Пользователь приобрёл 15-дюймовый MacBook Pro в официальном онлайн-магазине Apple Online Store. Спустя несколько дней использования обнаружились проблемы с одним из портов USB и пятна на дисплее. В авторизованном сервисном центре ноутбук продержали 10 дней и заменили разъём с дисплеем. Однако через некоторое время пятно на дисплее появилось опять и его снова заменили в рамках гарантии, продержав ноутбук 5 дней. Когда пятна появились и после второго ремонта, Самосадный отказался от предложенного бесплатного третьего ремонта и потребовал вернуть ему деньги на основании того, что недостаток является существенным и появляется систематически.

На требование вернуть деньги Apple ответила, что средства можно вернуть только если ноутбук будет находиться в ремонте более 30 дней в течение года. Тогда Самосадный написал претензию к Apple и отдал ноутбук в сервис, тогда Apple согласилась вернуть деньги, но долго их не переводила на счет истца.

Тогда пользователь решил обратиться в суд, чтобы получить деньги назад. Помимо стоимости самого ноутбука в размере 197 791 рублей он потребовал 334 267,80 рублей в качестве неустойки, 50 тысяч рублей для компенсация морального ущерба, штраф в размере 50%, 51 тысяч рублей в качестве компенсация судебных расходов, 2 800 рублей за диагностику и 246 рублей. за почтовые расходы.

В итоге, суд решил дело в пользу Самосадного и присудила Apple вернуть ему 340 837,6 рублей, а также выплатить пошлину в размере 6127,92 рублей.