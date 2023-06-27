Москвичи и жители области смогут наблюдать пролёт МКС с 1 по 25 июля без телескопа

В Москве и Московской области с 1 по 25 июля жители смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС), пролетающую над ними. Эту новость передал Музей космонавтики, который поделился информацией о графике и видимости станции.

Самые яркие моменты пролёта станции по ночному небу придутся на период с 13 по 17 июля. Вечером и ночью станция будет видна несколько раз, а её яркость позволит заметить её невооружённым глазом. Она будет перемещаться плавно с юго-запада на юго-восток.

Чтобы увидеть МКС, рекомендуется выбрать открытое пространство и подождать немного заранее. Продолжительность пролёта обычно составляет от 3 до 5 минут. В настоящее время на борту станции находится 69-я основная экспедиция с командиром Сергеем Прокопьевым, а также другими космонавтами и астронавтами.