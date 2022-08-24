Москву окутал туман из дыма: будут ли из-за этого чаще болеть COVID-19

Специалист отметил, что смог не усугубит ситуацию с заболеваемостью, но даже может и снизить уровень. Так может произойти потому, что при смоге рекомендуется находиться дома, то есть будет меньше контактов, поэтому «заболеваемость COVID-19 может даже снизиться».

Также распространение смога не повлияет на тяжесть течения коронавируса, поскольку новые штаммы и варианты практически не поражают лёгочную ткань, воздействуя в основном на дыхательные пути.

В группе риска, как и прежде, в первую очередь находятся пожилые люди. Поздняков порекомендовал носить маски, но отметил, что они вряд ли защитят от новых штаммов коронавируса, но зато снимут вирусную нагрузку.

«В смоге содержится достаточно много разных химических веществ, которые могут вызывать раздражение бронхов и нейрорецепторного аппарата, и прежде всего аллергическая реакция может проявляться в виде бронхоспазма, то есть приступов кашля по типу бронхиальной астмы. То есть кашель может быть чаще из-за дополнительного раздражающего действия смога, но выраженной тяжести не будет. При этом, пациентам при ковиде нередко назначают препараты для ингаляций, которые помогут снять и проблемы с дыхательными путями с точки зрения смога», — подчеркнул врач.

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