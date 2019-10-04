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Москву признали одним из самых компьютеризированных городов мира

При этом город не планирует останавливаться на достигнутом
В Валенсии прошел форум Green Standards Week, в рамках которого Москва удостоилась сертификата, согласно которому столица России успешно реализовала международные ключевые показатели эффективности умных устойчивых городов.

”С 2010 года Москва реализует масштабную программу создания умного города. За это время столица серьезно продвинулась в разработке современной ИТ-инфраструктуры, во внедрении передовых технологий и сервисов для горожан и бизнеса. Город традиционно входит в число самых технологичных мегаполисов мира, и сертификат U4SSC в очередной раз подтверждает статус Москвы как умного города. Это еще один знак признания со стороны международных экспертов. Главная цель этой большой работы — с каждым годом делать жизнь в столице комфортнее для горожан”, — выступил с заявлением по этому поводу Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Также эксперты отдельно подчеркнули, что столица России активно развивает собственные информационные технологии, призванные ускорить экономический рост города и создать культуру инноваций.

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