Москву признали одним из самых компьютеризированных городов мира

”С 2010 года Москва реализует масштабную программу создания умного города. За это время столица серьезно продвинулась в разработке современной ИТ-инфраструктуры, во внедрении передовых технологий и сервисов для горожан и бизнеса. Город традиционно входит в число самых технологичных мегаполисов мира, и сертификат U4SSC в очередной раз подтверждает статус Москвы как умного города. Это еще один знак признания со стороны международных экспертов. Главная цель этой большой работы — с каждым годом делать жизнь в столице комфортнее для горожан”, — выступил с заявлением по этому поводу Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Также эксперты отдельно подчеркнули, что столица России активно развивает собственные информационные технологии, призванные ускорить экономический рост города и создать культуру инноваций.