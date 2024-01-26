Motorola и Sharp начнут обмениваться патентами на дружеской основе

В компании Lenovo заявили, что Motorola, ведущий мировой поставщик мобильных устройств, известный такими инновациями, как культовая складная модель razr, вносит свой вклад в развитие сотовых технологий в рамках своего портфеля продуктов. Имея более 1900 запатентованных серий, лицензированных по всему миру, патенты Motorola имеют решающее значение для стандартов 3G, 4G и 5G.

Вице-президент Lenovo и глава глобального подразделения по интеллектуальной собственности Джон Малгроу считает кросс-лицензионное соглашение с Sharp типичным примером того, как компании объединяются для ведения переговоров на условиях FRAND, уважая взаимные инвестиции и инновации.