Motorola и Sharp начнут обмениваться патентами на дружеской основе

Опубликовано 26 января 2024, 15:34
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Motorola и Sharp начнут обмениваться патентами на дружеской основеЗаключено соглашение
Lenovo на своем официальном сайте сообщила, что дочерняя компания Motorola Mobility, заключила глобальное соглашение с компанией Sharp о перекрестном лицензировании их соответствующих технологий беспроводной связи. Компании выразили удовлетворение достигнутым соглашением, подчеркнув приверженность получению лицензий на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND).
В компании Lenovo заявили, что Motorola, ведущий мировой поставщик мобильных устройств, известный такими инновациями, как культовая складная модель razr, вносит свой вклад в развитие сотовых технологий в рамках своего портфеля продуктов. Имея более 1900 запатентованных серий, лицензированных по всему миру, патенты Motorola имеют решающее значение для стандартов 3G, 4G и 5G.
Вице-президент Lenovo и глава глобального подразделения по интеллектуальной собственности Джон Малгроу считает кросс-лицензионное соглашение с Sharp типичным примером того, как компании объединяются для ведения переговоров на условиях FRAND, уважая взаимные инвестиции и инновации.