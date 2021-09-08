Motorola научила беспроводную зарядку питать сразу четыре смартфона по воздуху

Наука и технологии
Сегодня в 13:07
Motorola научила беспроводную зарядку питать сразу четыре смартфона по воздухуНеужели нас ждёт очередная революция?
За последние несколько лет многие производители показали свои наработки в сфере «честной» беспроводной зарядки. Исключением не стала и Motorola, представившая сегодня новое поколение данной технологии.
По словам представителей компании, их разработка способна одновременно заряжать до четырёх разных смартфонов, находящихся на расстоянии до трёх метров. Как пишет MyDrivers, «угол обзора» зарядного девайса — 100 градусов.
Что интересно, беспроводная зарядка от Motorola способна восполнять заряд аккумулятора даже через «препятствия», такие как кожа и бумага. Но в целях безопасности, компания будет отключать процесс в случае, если девайс распознает человеческое тело.
На данный момент нет никакой точной информации о срока появления новинки в продаже. генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo (именно ей принадлежит Motorola) в Китае Чэнь Цзинь, заявил, что компания «уже близка к коммерческому запуску».