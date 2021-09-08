Motorola научила беспроводную зарядку питать сразу четыре смартфона по воздуху

Что интересно, беспроводная зарядка от Motorola способна восполнять заряд аккумулятора даже через «препятствия», такие как кожа и бумага. Но в целях безопасности, компания будет отключать процесс в случае, если девайс распознает человеческое тело.

На данный момент нет никакой точной информации о срока появления новинки в продаже. генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo (именно ей принадлежит Motorola) в Китае Чэнь Цзинь, заявил, что компания «уже близка к коммерческому запуску».