Наука и технологии
Опубликовано 21 июля 2025, 20:51
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Motorola перевыпустит культовые смарт-часы Moto 360 уже в 2025 году

Между прочим, одни из первых современных умных часов на рынке
Motorola готовится к внезапному возвращению культовой модели смарт-часов Moto 360, сообщает Android Headlines.
Motorola перевыпустит культовые смарт-часы Moto 360 уже в 2025 году
© PhoneArena

Актуальная версия устройства должна выйти в 2025 году. На это указывают утечки с изображениями часов и сведения о том, что проектом занимается сама Motorola, а не сторонний подрядчик, как это было в случае с моделью 2021 года.

Moto 360 (2025) сохранят круглый дисплей, но дизайн станет более утонченным. Корпус получит шлифованную металлическую отделку, появится вращающаяся коронка и дополнительная кнопка, как у OnePlus Watch 3. Ожидается пять цветовых вариантов.

Motorola перевыпустит культовые смарт-часы Moto 360 уже в 2025 году
© PhoneArena

Ключевой интригой остается программная платформа. Новинка может отказаться от Wear OS в пользу фирменной Moto Watch OS — облегченной платформы с упором на энергоэффективность.

Однако интерфейс на утекших рендерах напоминает детище Google, что как бы намекает на возможную частичную интеграцию с экосистемой поискового гиганта.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
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