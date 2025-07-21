Motorola перевыпустит культовые смарт-часы Moto 360 уже в 2025 году

Motorola перевыпустит культовые смарт-часы Moto 360 уже в 2025 годуМежду прочим, одни из первых современных умных часов на рынке
Актуальная версия устройства должна выйти в 2025 году. На это указывают утечки с изображениями часов и сведения о том, что проектом занимается сама Motorola, а не сторонний подрядчик, как это было в случае с моделью 2021 года.
Moto 360 (2025) сохранят круглый дисплей, но дизайн станет более утонченным. Корпус получит шлифованную металлическую отделку, появится вращающаяся коронка и дополнительная кнопка, как у OnePlus Watch 3. Ожидается пять цветовых вариантов.
Ключевой интригой остается программная платформа. Новинка может отказаться от Wear OS в пользу фирменной Moto Watch OS — облегченной платформы с упором на энергоэффективность.
Однако интерфейс на утекших рендерах напоминает детище Google, что как бы намекает на возможную частичную интеграцию с экосистемой поискового гиганта.