Motorola перевыпустит культовые смарт-часы Moto 360 уже в 2025 году

Актуальная версия устройства должна выйти в 2025 году. На это указывают утечки с изображениями часов и сведения о том, что проектом занимается сама Motorola, а не сторонний подрядчик, как это было в случае с моделью 2021 года.

Moto 360 (2025) сохранят круглый дисплей, но дизайн станет более утонченным. Корпус получит шлифованную металлическую отделку, появится вращающаяся коронка и дополнительная кнопка, как у OnePlus Watch 3. Ожидается пять цветовых вариантов.