Motorola выпустила сразу два новых беспроводных наушника

Moto Buds – бюджетный вариант в четырех ярких расцветках, а Buds+ предлагают более продвинутый функционал, включая настройку звука от Bose.

Moto Buds оснащены 12.4-миллиметровыми динамиками, поддерживают Hi-Res Audio и активное шумоподавление (ANC) с тремя микрофонами.

Они подключаются по Bluetooth 5.3 и обладают влагозащищенным корпусом. Заряда самих Buds хватит на 9 часов без шумодава, а с подзарядкой от кейса – до 42 часов работы.

Moto Buds доступны в цветах Starlight Blue (синий), Coral Peach (коралловый) и Kiwi Green (зеленый). Цена – €60.

Moto Buds+ получили двухполосную акустику с 11-мм вуферами и 6-мм твитерами в каждом наушнике. Buds+ также поддерживают Hi-Res Audio, Dolby Atmos и отслеживание поворотов головы (Dolby Head Tracking) на совместимых устройствах Motorola.

Система ANC в Buds+ способна подавлять до 46 дБ внешнего шума. Заряда хватает на 8 часов воспроизведения без ANC и до 38 часов с кейсом.

Moto Buds+ выпускаются в цветах Forest Gray (серый) и Beach Sand (песочный). Цена — €150.