Моющие пылесосы Carrera доступны эксклюзивно в М.Видео по цене от 17 тысяч рублей

Устройства доступны эксклюзивно в сети М.Видео по цене от 16 999 рублей для Carrera №775 и 29 999 рублей для более функциональной модели Carrera №785.

Оба пылесоса могут похвастаться LED-дисплеем, который отображает основные параметры, включая уровень мощности и заполненность пылесборника.

Модель Carrera №775 имеет мощность 150 Вт, всасывающую силу 13 кПа и батарею на 2500 мАч, что позволяет работать до 30 минут.

Carrera №785 предлагает еще большую мощность – 200 Вт, аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддержку HEPA-фильтра и интеграцию с голосовым помощником, что облегчает управление и продлевает работу до 40 минут.

Обе модели используют циклонную систему сбора пыли, что упрощает очистку и минимизирует шум (до 70 дБ у №775 и до 80 дБ у №785).