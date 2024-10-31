Моющие пылесосы Carrera доступны эксклюзивно в М.Видео по цене от 17 тысяч рублей

Опубликовано 31 октября 2024, 10:001 мин.
Моющие пылесосы Carrera доступны эксклюзивно в М.Видео по цене от 17 тысяч рублейМощность у них очень приятная
Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж моющих пылесосов Carrera №775 и Carrera №785, которые отличаются компактными размерами и удобным управлением.
Устройства доступны эксклюзивно в сети М.Видео по цене от 16 999 рублей для Carrera №775 и 29 999 рублей для более функциональной модели Carrera №785.
Оба пылесоса могут похвастаться LED-дисплеем, который отображает основные параметры, включая уровень мощности и заполненность пылесборника.
Модель Carrera №775 имеет мощность 150 Вт, всасывающую силу 13 кПа и батарею на 2500 мАч, что позволяет работать до 30 минут.
Carrera №785 предлагает еще большую мощность – 200 Вт, аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддержку HEPA-фильтра и интеграцию с голосовым помощником, что облегчает управление и продлевает работу до 40 минут.
Обе модели используют циклонную систему сбора пыли, что упрощает очистку и минимизирует шум (до 70 дБ у №775 и до 80 дБ у №785).