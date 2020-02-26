Моющие средства будут делать из отходов

Ежегодно тысячи тонн липазы используются при производстве различных моющих средств. И вот, в своей новой научной работе, исследователи сумели разработать новейший метод получения липазы из жмыха, который в свою очередь получают в качестве отходов при производстве горчичного масла. В итоге процесс сбраживание жмыха с бактериями Anoxybacillus sp. ARS-1 привел к тому, что ученые быстро и дешево получили необходимый фермент.

”Мы провели дополнительные исследования липазы, полученной с помощью нового метода — тестирование показало, что она подходит для всех видов промышленных и бытовых моющих средств”, — рассказал ведущий автор исследования Паттанатху Рахман.