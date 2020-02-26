Наука и технологии
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Моющие средства будут делать из отходов
И все благодаря свежему открытию ученых
В научном журнале Preparative Biochemistry & Biotechnology была опубликована статья, в которой говорится о том, что ученые из Портсмутского университета сумели разработать определенный фермент, который позволит делать моющие средства из отходов сельского хозяйства.
Ежегодно тысячи тонн липазы используются при производстве различных моющих средств. И вот, в своей новой научной работе, исследователи сумели разработать новейший метод получения липазы из жмыха, который в свою очередь получают в качестве отходов при производстве горчичного масла. В итоге процесс сбраживание жмыха с бактериями Anoxybacillus sp. ARS-1 привел к тому, что ученые быстро и дешево получили необходимый фермент.
”Мы провели дополнительные исследования липазы, полученной с помощью нового метода — тестирование показало, что она подходит для всех видов промышленных и бытовых моющих средств”, — рассказал ведущий автор исследования Паттанатху Рахман.