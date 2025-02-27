Мозг и ИИ читают по-разному: ученые нашли отличие

В эксперименте приняли участие 219 человек, которые слушали рассказы, пока их мозговую активность фиксировали с помощью функциональной МРТ. Затем ученые сравнили эти данные с прогнозами, сделанными современными ИИ-моделями. Оказалось, что для коротких текстов (всего несколько десятков слов) ИИ мог достаточно точно предсказать активность мозга. Однако при обработке длинных текстов его прогнозы оказывались неточными.

Разница в том, что при работе с большим объемом информации мозг использует стратегию суммарного хранения — он запоминает основную мысль и ключевые моменты, которые помогают интерпретировать последующие слова. В отличие от этого, языковые модели ИИ анализируют весь текст сразу, не создавая внутренних кратких выводов.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи разработали улучшенную ИИ-модель, которая имитирует работу мозга. Она создавала динамические краткие резюме текста, использовала их для обработки последующих частей и таким образом смогла точнее предсказывать активность мозга участников эксперимента.

Способность мозга структурировать информацию таким образом позволяет человеку эффективно воспринимать лекции, читать книги и слушать длинные подкасты.