Мозг управляет процессом еды как эстафетой, показало исследование

Ученые выяснили, что во время еды нейроны в гипоталамусе мозга активируются последовательно, как команды эстафетного забега, чтобы контролировать количество потребляемой пищи. Эта сложная система помогает избежать переедания или недоедания.

Команда ученых проанализировала активность нейронов у мышей, что позволяет делать выводы о схожих процессах у людей. В ходе исследования была выявлена последовательная активация четырех групп нейронов, каждая из которых активируется в разное время.

Это открытие показывает, что гипоталамус управляет не только начальной фазой голода, но и продолжительностью потребления пищи. Также стало известно, что нейроны в этих группах общаются на одной частоте, что помогает координировать процесс еды.

Эти результаты могут открыть новые возможности для лечения расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия, путем улучшения коммуникации нейронных групп. В будущем планируется дальнейшее исследование влияния нейронной активности на поведение при приеме пищи.