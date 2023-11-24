Мозговой чип Neuralink оказался опасен, но Илон Маск умолчал об этом

Однако, по информации издания Reuters, Илон Маск, глава компании, преднамеренно скрыл данные о потенциальной опасности этих чипов.

Четверо американских законодателей обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с просьбой провести расследование в отношении возможного мошенничества со стороны Маска.

В центре внимания — документы, которые могли ввести инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового чипа Neuralink.

В письме упоминается о 12 обезьянах, использованных в экспериментах, которые подверглись эвтаназии из-за серьезных последствий, включая паралич и отек мозга.

Это противоречит заявлениям Маска, сделанным в социальной сети X 10 сентября, где он утверждал, что в ходе испытаний не погибла ни одна обезьяна.

Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о надежности и безопасности мозговых чипов Neuralink, а также о моральной ответственности компании и ее руководства.