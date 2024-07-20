Может ли «Алиса» вас подслушивать

Технология голосового помощника «Алиса» от Яндекса не позволяет ей подслушивать пользователей, утверждает Дмитрий Масюк, директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий компании. По его словам, устройства «Алиса» оснащены кнопкой для отключения микрофона, которая физически блокирует возможность записи звуков. Масюк уверяет, что никакие слухи о том, что «Алиса» может подслушивать разговоры, не соответствуют действительности.

Недавно «Яндекс» представил обновлённую версию «Алисы», основанную на нейросети Yandex GPT 3. Теперь помощник лучше объясняет сложные вопросы и предлагает платную опцию «Про» для расширенных функций. С момента запуска новой версии, ежемесячная аудитория «Алисы» достигла 77,1 миллиона пользователей, и она обрабатывает 5,2 миллиарда запросов в месяц.

Алиса занимает 78% на российском рынке виртуальных ассистентов, что делает её лидером в своей области. Компания активно работает над улучшением функций голосового помощника, чтобы сделать его ещё полезнее для пользователей.