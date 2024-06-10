Может ли быть странный сигнал из космоса сообщением от инопланетян

Учёные из Австралии сообщили о странном сигнале из космоса, который не похож на все предыдущие наблюдения. Ранее подобные сенсации всегда оказывались ошибочными, когда выяснялось, что источник сигнала имеет естественное происхождение.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсмонт отметил, что хотя сигналы становятся более сложными, наши возможности их исследования тоже растут. В результате более тщательного анализа сигналов обычно выясняется, что они имеют естественное происхождение, хотя изначально могут казаться необычными.

Хотя вероятность того, что сигналы приходят от внеземных цивилизаций, невелика, сам факт их изучения и обсуждения является важным шагом для науки. Все это добавляет интереса к космическим исследованиям, даже если окончательное решение о происхождении сигналов может оказаться разочарованием.