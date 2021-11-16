Может ли человек выздороветь от ВИЧ? Да, это случилось уже дважды

В первом случае от СПИДа выздоровела 67-летняя жительница Сан-Франциско, прожившая с ним 30 лет. Второй случай произошёл в этом году. Речь идёт о жительнице города Эсперанса в Аргентине. Диагноз ей был поставлен в 2013 году, её бывший партнёр, из-за которого она заболела, скончался. При этом мужчина, с которым она теперь живёт, и рождённый ими ребёнок, здоровы. И после обследований было подтверждено, что они ВИЧ-отрицательны.

По словам учёных, «пациентка из Эсперансы» относится к категории т.н. нонпрогрессоров — небольшой группе людей, заражённых ВИЧ, но у которых в течение многих лет нет никаких признаков заболевания. Организмы этих двух женщин смогли самостоятельно, без препаратов, избавиться от вируса.

ВИЧ при попадании в организм создаёт в клетках вирусные резервуары, из которых постоянно вырабатываются вирусные частицы, поражающие иммунитет. Противовирусные препараты не могут разрушить эти резервуары, поэтому необходим ежедневный приём антиретровирусной терапии для подавления активности вируса, но из организма он не уходит.

У «пациентки из Эсперансы» оказались повреждены все вирусные последовательности ВИЧ, что говорит о разрушении резервуаров. Конкретных ответов, почему так происходит, у специалистов пока нет. Предполагается, что причина заключается в попадании в организм ослабленных штаммов ВИЧ, генетике, связанной с иммунной системой, и агрессивных Т-лимфоцитах, способных обнаруживать и уничтожать чужеродные клетки. Учёные провели анализ 1,5 млрд образцов клеток крови и тканей женщины, но нигде не обнаружили живых вирусных частиц. Также не было обнаружено никаких признаков заболеваний, сопутствующих ВИЧ.

На основе этого опыта, учёные надеются, что смогут разработать методы терапии, которые научат иммунную систему других людей имитировать эту реакцию в случае ВИЧ-инфекции.