Может ли омикрон «съесть» другие штаммы коронавируса

Так, Тотолян отметил, что в момент появления омикрона россияне стали легче справляться с коронавирусной инфекцией — болеть в более легкой форме. Помимо прочего он предположил, что омикрон вполне может заместить предыдущий дельта-штамм.

Он напомнил о том, как исчез в свое время северо-западный штамм.

“Его «съела» дельта. ВОЗ объявила, что этот штамм нуждается в наблюдении. И через десять дней мы увидели, как дельта начала активно его вытеснять”, — отметил специалист. Та же судьба может ждать и дельта-штамм.

“Поэтому я и говорю, что, может быть, мы не будем расстраиваться тому, что омикрон пришел. Может, мы еще будем радоваться появлению омикрона”, — рассказал Тотолян.