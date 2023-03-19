Может ли Украина запустить производство собственного ядерного топлива

По словам Анпилогова, «Украина идёт по крайне тонкому льду». Эксперт отметил, что украинские предприятия работают в коллаборации с американской компанией Westinghouse, но это мало что даст. У Украины нет технологии и оборудования для производства обогащённого урана, необходимого для всей цепочки производства ядерного топлива.

Но самое интересное, что такой технологии нет и у американцев. Они используют европейские и российские обогатительные мощности, причём Россия контролирует порядка 40% мировых мощностей по обогащению урана. «Никто, конечно, эти технологии ей (Украине) не даст, и американцы здесь тоже не помогут», — отметил Анпилогов.