Может ли Украина запустить производство собственного ядерного топлива

Может ли Украина запустить производство собственного ядерного топливаВ России оценили эти намерения
В России рассказали, что даже с помощью американцев Украина не сможет производить ядерное топлива в силу отсутствия технологии. Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов прокомментировал недавнее заявление Минэнерго Украины о том, что государственная компания «Энергоатом» начнёт производить ядерное топливо.
Фото: Uatom.org
По словам Анпилогова, «Украина идёт по крайне тонкому льду». Эксперт отметил, что украинские предприятия работают в коллаборации с американской компанией Westinghouse, но это мало что даст. У Украины нет технологии и оборудования для производства обогащённого урана, необходимого для всей цепочки производства ядерного топлива.
Но самое интересное, что такой технологии нет и у американцев. Они используют европейские и российские обогатительные мощности, причём Россия контролирует порядка 40% мировых мощностей по обогащению урана. «Никто, конечно, эти технологии ей (Украине) не даст, и американцы здесь тоже не помогут», — отметил Анпилогов.
Ядерное топливо состоит из двух компонентов. Первый — это собственно обогащённый уран. Он находится в тепловыделяющих элементах (ТВЭЛ), это такие достаточно небольшие таблетки, содержащие оксид урана. Второй компонент — это тепловыделяющая сборка (ТВС). Обычно это циркониевые или нержавеющие трубы, специальным образом увязанные в пакет. И начнём с того, что у Украины нет технологии и оборудования для производства обогащённого урана.