Может ли умеренное употребление алкоголя защитить от заболевания коронавирусом

Исследование проводилось среди людей старшего возраста — 55-103 года. Часть из них страдали алкоголизмом, часть — нет. Всего в исследовании участвовало 39 мужчин и 51 женщина.

Специалисты выяснили, что те, кто выпивал в среднем по одной порции крепкого алкоголя в день и около 27 порций в месяц, имели более крепкий иммунитет к коронавирусу по сравнению с теми, кто выпивал в день 0,4 порции или не пил вообще. Также отмечается, что среди участников, которые выпивали указанное количество алкоголя, не было тех, кто бы заразился при контакте с людьми, инфицированными коронавирусом. Причём такого эффекта не прослеживалось у тех, кто предпочитал пиво или вино.

Учёные считают, что это справедливо и для всех респираторных вирусов. По словам учёных, существует уже много научных работ, доказывающих благотворное влияние умеренного употребления алкоголя на защиту организма от простуд и различных видов респираторных вирусов.

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — сказано в отчёте исследования.

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