Может ли в России начаться эпидемия сибирской язвы

По словам учёного, сибирская язва — природно-очаговое заболевание, которое без участия человека циркулирует у животных. В группу риска входят люди, так или иначе связанные с животными, например те, кто разделывает шкуры.

Возбудитель может проникнуть в ранку, при этом сибирская язва, несмотря на то, что это заболевание тяжело протекает, не является неизлечимым — с ним отлично справляются антибиотики. К тому же болезнь не передаётся между людьми.

Чумаков прокомментировал информацию о заболевших сибирской язвой в Подмосковье. По его мнению, это завозные случаи, да и ситуация в целом не опасная, не будет массового заражения людей.

Но ветеринарным и санитарным службам терять бдительности нельзя, так как «местные дикие животные могут стать резервуаром для инфекции».