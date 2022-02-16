Может ли война на Украине привести к подорожанию электроники во всём мире

По мнению эксперта, при таком сценарии пострадают средние предприятия на Тайване. Основное сырьё, которое Тайвань получает от Украины и России — палладий, неон и гексафторбутадиен.

Палладий нужен для флэш-памяти NAND, на поставки из России и Украины приходится не более 30%, к тому же Тайвань не очень активно развивает производство этих чипов, поэтому, по мнению эксперта, влияние возможной войны будет ограниченным.

Однако в отношении неона, необходимого для лазеров, используемых при производстве чипов, не всё так просто. Из Украины поставляется 90% всего закупаемого Тайванем неона. В случае войны производители будут вынуждены перейти на поставки из Африки. Это позволит избежать кризиса, но всё равно вызовет потрясение в отрасли, а также задержку в определённых производственных процессах и поставках микросхем, что может привести к подорожанию.

При этом аналитик отметил, что пострадают в основном не крупные предприятия, а средние.

«В случае, если Россия вторгнется на Украину, это не должно привести к нарушению цепочек поставок основного сырья, включая гексафторбутадиен, однако это неизбежно повлияет на сокращение предложения, вызовет потрясение в отрасли, а также задержку в определённых производственных процессах и поставках микросхем», — предположил специалист.