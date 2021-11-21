Может ли защитная маска изменить форму носа и ушей

Может ли защитная маска изменить форму носа и ушейВопрос, который волнует многих
Так, многие люди высказывают опасения, что из-за длительного её ношения, меняется форма носа и ушей. Насколько эти страхи оправданы, решил рассказать пластический хирург Гайк Бабаян.
По словам специалиста, они частично оправданы. Но уже в течение 15 секунд после снятия маски, нос и уши примут свою первоначальную форму.
Если быть объективным, то маска никак на форму лица или отдельных частей лица не может влиять. Без каких-либо дополнительных вмешательств все восстанавливается, природа так создала.
Вместе с тем хирург также подметил, что хоть резинки маски и могут давить на уши, на деле они также не способны привести к каким-либо изменениям во внешности. Связано это с тем, что ушные раковины очень пластичны, а также обладают сильной тканевой памятью формы.