Может ли защитная маска изменить форму носа и ушей

Так, многие люди высказывают опасения, что из-за длительного её ношения, меняется форма носа и ушей. Насколько эти страхи оправданы, решил рассказать пластический хирург Гайк Бабаян.

По словам специалиста, они частично оправданы. Но уже в течение 15 секунд после снятия маски, нос и уши примут свою первоначальную форму.