Наука и технологии
12:10, 31 мая 2023
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Может, лучше бросить? Знаменитый производитель сигарет откажется от табачной продукции в пользу «менее вредных» аналогов

Но в чём именно польза, не говорят

Исполнительный директор одного из крупнейших мировых производителей сигарет Philip Morris International Яцек Ольчак рассказал, что компания поэтапно переходит от производства табачной продукции к «более полезным» альтернативам — электронным сигаретам и никотиновым пакетам.

Основная причина такого решения — деньги. Компания столкнулась с массовым оттоком инвесторов из-за несоблюдения политики устойчивого развития, предполагающей улучшение условий жизни и труда человека, в том числе отказ от детского труда. Также такая политика обязывает компании делать всё для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду.

И теперь в IPM надеются на возвращение всех инвесторов, потому что такая тенденция уже наметилась. При этом пользу для здоровья электронных сигарет и никотиновых пакетов производитель не комментирует.

«PMI отказывается от производства сигарет в пользу менее вредных альтернатив, на долю которых в прошлом году пришлось около трети доходов компании, для соблюдения стратегии устойчивого развития», — заявил Ольчак.

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