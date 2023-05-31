Может, лучше бросить? Знаменитый производитель сигарет откажется от табачной продукции в пользу «менее вредных» аналогов

Основная причина такого решения — деньги. Компания столкнулась с массовым оттоком инвесторов из-за несоблюдения политики устойчивого развития, предполагающей улучшение условий жизни и труда человека, в том числе отказ от детского труда. Также такая политика обязывает компании делать всё для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду.

И теперь в IPM надеются на возвращение всех инвесторов, потому что такая тенденция уже наметилась. При этом пользу для здоровья электронных сигарет и никотиновых пакетов производитель не комментирует.

«PMI отказывается от производства сигарет в пользу менее вредных альтернатив, на долю которых в прошлом году пришлось около трети доходов компании, для соблюдения стратегии устойчивого развития», — заявил Ольчак.