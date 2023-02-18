Наука и технологии
00:24, 18 февраля 2023
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Может, всё-таки, батут? Япония так и не смогла запустить новую тяжёлую ракету Н3

Не запустились ускорители

Недавно Япония отложила запуск тяжёлой новейшей ракеты Н3 из-за непогоды. Запуск перенесли на 17 февраля, но в воздух ракета так и не поднялась. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.

Может, всё-таки, батут? Япония так и не смогла запустить новую тяжёлую ракету Н3

Фото: Japantoday.com

Как сообщается, двигатель запустился без проблем, но ускорители запустить так и не удалось.

Повторный запуск планируется через одну-две недели. На пике запуска Н3 прямую трансляцию смотрело 80 тысяч человек.

Первый запуск ракеты Н3 должен был состояться в 2020 году, но его пришлось отложить из-за обнаруженных вибраций в основном двигателе ракеты.

Источник:ТАСС
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