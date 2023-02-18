Может, всё-таки, батут? Япония так и не смогла запустить новую тяжёлую ракету Н3

00:24, 18 февраля 2023
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Может, всё-таки, батут? Япония так и не смогла запустить новую тяжёлую ракету Н3Не запустились ускорители
Недавно Япония отложила запуск тяжёлой новейшей ракеты Н3 из-за непогоды. Запуск перенесли на 17 февраля, но в воздух ракета так и не поднялась. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.
Фото: Japantoday.com
Как сообщается, двигатель запустился без проблем, но ускорители запустить так и не удалось.
Повторный запуск планируется через одну-две недели. На пике запуска Н3 прямую трансляцию смотрело 80 тысяч человек.
Первый запуск ракеты Н3 должен был состояться в 2020 году, но его пришлось отложить из-за обнаруженных вибраций в основном двигателе ракеты.