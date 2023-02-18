Может, всё-таки, батут? Япония так и не смогла запустить новую тяжёлую ракету Н3

Как сообщается, двигатель запустился без проблем, но ускорители запустить так и не удалось.

Повторный запуск планируется через одну-две недели. На пике запуска Н3 прямую трансляцию смотрело 80 тысяч человек.

Первый запуск ракеты Н3 должен был состояться в 2020 году, но его пришлось отложить из-за обнаруженных вибраций в основном двигателе ракеты.