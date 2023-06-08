По словам заместителя директора института по энергетике, климату, жилищному строительству и инфраструктуре Люка Мерфи, с учётом темпов строительства береговых ветрогенераторов и в целом реализации связанных с экологией проектов, Великобритания сможет достичь показателей «зелёной» энергетики, запланированных на 2050 год, только через 4,7 тысячи лет, к 6723 году.

В этом Мерфи и экоактивисты обвиняют Консервативную партию Великобритании: после того, как эта партия пришла к власти темпы строительства ветровых электростанций снизились в 180 раз.

«Нынешняя система планирования в Англии даже отдалённо не подходит для построения мира с нулевыми выбросами. При нынешних темпах строительства мы так же далеки от берегового ветра, необходимого для энергетической безопасности, как и с начала строительства Стоунхенджа в 2500 году до нашей эры», — заявил Люк Мерфи.