Можете штурмовать AliExpress дальше: беспошлинный порог в 1000 евро продлили до 1 октября 2023 г.

В итоге Совет ЕЭК продлил действие повышенного беспошлинного порога ещё на полгода — до 1 октября 2023 года для правоотношений, возникших с 1 апреля 2023. Эта мера сохраняется для товаров ввозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Норма для физических лиц — 1 тысяча евро и 31 кг.

Также Малкина напомнила, что порог беспошлинного ввоза на самолёте по прежнему составляет 10 тысяч евро и 50 кг.

Решение вступит в силу через 10 дней с даты опубликования документа.