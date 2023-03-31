Можете штурмовать AliExpress дальше: беспошлинный порог в 1000 евро продлили до 1 октября 2023 г.Совет Евразийской комиссии продлил действие беспошлинного порога
Помощница председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на брифинге сообщила, что по инициативе российской стороны был рассмотрен вопрос о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц.
Фото: Trend.az
В итоге Совет ЕЭК продлил действие повышенного беспошлинного порога ещё на полгода — до 1 октября 2023 года для правоотношений, возникших с 1 апреля 2023. Эта мера сохраняется для товаров ввозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Норма для физических лиц — 1 тысяча евро и 31 кг.
Также Малкина напомнила, что порог беспошлинного ввоза на самолёте по прежнему составляет 10 тысяч евро и 50 кг.
Решение вступит в силу через 10 дней с даты опубликования документа.
До 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.