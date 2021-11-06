Можно ли делать прививки от COVID-19 больным раком

Как сообщил один из участников конференции, председатель Европейской школы онкологии Александру Эниу, проведённые последние исследования показали, что вакцины от коронавируса безопасны для женщин с онкологией груди, без принципиальных различий между разными марками. При этом эксперт отметил, что для таких больных лучше не использовать инактивированные вакцины.

Касательно вакцинации, Эниу рассказал, что женщинам с опухолями нужно привиться как можно быстрее — вакцины не дают никаких побочных эффектов либо они выражены слабо. При этом эксперт подчеркнул, что вторая доза должна быть введена как можно раньше, не позднее чем через три-четыре недели после первой. Это объясняется и без того ослабленным иммунитетом пациенток, у части которых не развивается адекватный ответ антител на коронавирус: всего 7% у пациенток, получающих иммунотерапию, 16% у тех, кто получает химиотерапию, и 11%, у получающих и то и другое. И только у трети больных после одной дозы вакцинации развивается адекватный ответ антител, поэтому вторая доза необходима.

«Хотя величина иммунного ответа, вызванного вакциной, несколько снижается у пациенток с раком, это всё же лучше, чем ничего, и может защитить их от COVID-19», — резюмировал эксперт.

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