Можно ли дозвониться человеку, который добавил вас в чёрный список

Опубликовано 07 июля 2024, 15:00
1 мин.
Можно ли дозвониться человеку, который добавил вас в чёрный списокОтвечает эксперт
Россиянам рассказали, как дозвониться до человека, который добавил вас в чёрный список
Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency, рассказал, как позвонить абоненту, который занёс вас в чёрный список. Самое очевидное решение — оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи. Но есть и бесплатные способы.
В большинстве смартфонов можно бесплатно отключить определение номера в настройках. На iPhone зайдите в основные настройки, выберите пункт «Телефон», найдите опцию «Показ номера» и отключите её. На Android нужно открыть расширенные настройки, выбрать сервис «Определение номера» и отключить его.
Ещё один способ связаться с абонентом, который добавил вас в чёрный список, — это мессенджеры. Сообщения через них могут проходить, даже если ваш номер заблокирован для звонков.
Источник:1Прайм
Автор:Николай Шелофастов