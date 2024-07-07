Можно ли дозвониться человеку, который добавил вас в чёрный список

Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency, рассказал, как позвонить абоненту, который занёс вас в чёрный список. Самое очевидное решение — оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи. Но есть и бесплатные способы.

В большинстве смартфонов можно бесплатно отключить определение номера в настройках. На iPhone зайдите в основные настройки, выберите пункт «Телефон», найдите опцию «Показ номера» и отключите её. На Android нужно открыть расширенные настройки, выбрать сервис «Определение номера» и отключить его.

Ещё один способ связаться с абонентом, который добавил вас в чёрный список, — это мессенджеры. Сообщения через них могут проходить, даже если ваш номер заблокирован для звонков.