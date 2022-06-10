Можно ли летом утолять жажду чем-то ещё, кроме воды

Она отметила, что важно соблюдать питьевой режим, потому что от него зависит водно-солевой баланс. Так, в случае потери 1% воды от массы тела ухудшается терморегуляция и развивается жажда. Если теряется больший процент, могут появиться сухость во рту и дискомфорт, может исчезнуть аппетит. Если человек потеряет 4% воды, как правило, на 20–30% снижается работоспособность. Ещё больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. При потере 10% воды может появиться опасность для жизни.

Специалист порекомендовала не забывать, что норма здорово человека — 3 литра в день, а летом, при жаре, норма увеличивается до 4-6 литров в зависимости от массы тела.

Но кроме правильного режима питья, нужно утолять жажду и напитками, которые не причинят вреда здоровью. В идеале это обычная чистая вода из под крана, прошедшая фильтрацию. Чаи, кофе, соки, другие напитки имеют множество добавок, сахар, таурин, что негативно скажется на состоянии здоровья. Бутилированная вода может содержать частицы микропластика, что также ничего хорошего здоровью не сулит.

«Чёрный чай, кофе, соки могут входить в питьевую суточную норму, но вместе с 6 л перечисленных напитков в организм попадут и лишние дозы сахара, кофеина, таурина. А это — дополнительная нагрузка на сердце и почки. Поэтому лучше утолять жажду и восполнять потерю жидкости в организме исключительно чистой водой», — объяснила Кулешова.

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